Marrakesh faz show gratuito na Void

Lançado em abril pelo selo Balaclava Records, "Cold ad a Kitchen Floor" é o primeiro disco cheio do grupo formado por Bruno Tubino, Lucas Cavallin, Nicholas Novak, Volobodo e Matheus Castella. A banda foi formada em 2014 e o primeiro EP, "Vassiliki" veio em 2016 e já abriu grandes portas para os curitibanos, que foram uma das atrações do Primavera Sound, um dos maiores e mais consagrados festivais do mundo.



Com os temas de "Cold as a Kitchen Floor", o grupo curitibano Marrakesh se apresenta na Void General Store nesta terça-feira (22). Ao lado deles, a banda Ermo também toca. O show serve como um aquecimento para o XXXbórnival, festival que acontece no próximo sábado (26), na Audio.Na ocasião, o duo português Ermo também se apresenta. Recentemente, a dupla foi atração do Festival Bananada, que aconteceu em Goiânia no começo do mês de maio.Tel. (11) 3031-0088

Terça-feira (22), 19hGrátis