Marina Lima faz show de lançamento de 'Novas Famílias'

Após mais de dez anos, Marina Lima volta ao palco do Circo Voador, na Lapa, para apresentação do seu novo álbum, "Novas Famílias", amanhã. O show tem participações especiais de Letrux, Qinho e abertura do trio Não Recomendados.Atenta às mudanças no Brasil, a cantora e compositora leva ao palco um trabalho com influências de diversos estilos musicais, como eletrônica, funk, tecnobrega e samba. A variedade, para ela, teve influência de sua mudança para São Paulo, por conta do ar cosmopolita e democrático da cidade."Em São Paulo tem muita gente do Brasil inteiro. Tive acesso a pessoas que não são famosas, a pessoas que eu não teria. Tem uma troca muito grande. Sai um pouco daquela coisa carioca. Também é uma forma que tenho, nesse momento, que o país está precisando de estímulo, de retribuir com amor, com carinho, mas com pinceladas de realidade, o que eu acho que importa e o que acho bacana. E também o que posso ajudar para dar ânimo. Esse disco tem mesmo esse desejo", contou.