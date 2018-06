Marina Elali se apresenta no Manhattan Café Theatro

Cantora potiguar, que tem mais de 20 canções em trilhas sonoras de novelas, faz show nesta sexta-feira (15)

Com 21 canções compondo trilhas sonoras de novelas e com mais de 20 duetos nacionais e internacionais, a cantora Marina Elali chega ao palco do Manhattan Café Theatro, zona sul do Recife, nesta sexta-feira (15). A abertura do show fica por conta dos Garçons Cantores, a partir das 21h.



Formada em música e canto pela Berklee College of Music (EUA), Marina conquistou dois Discos de Ouro. No ano de 2004, foi participante do reality musical Fama, apresentado por Angélica. Não foi vencedora, mas sua participação foi marcante. A voz singular não seria esquecida.



No ano seguinte, lançou "One Last Cry", canção em inglês que encabeçou o topo das paradas musicais brasileiras e, de quebra, foi tema em "Páginas da Vida", produção de Manoel Carlos. "Eu Vou Seguir" deu continuidade ao legado de sucesso da cantora. Ao todo, Marina lançou quatro álbuns – sendo dois deles registros ao vivo -, intitulados Marina Elali e De Corpo e Alma Outra Vez.



Em 2013, no centenário de Luiz Gonzaga, Marina apresentou ao público o DVD "Marina Elali - Duetos". O trabalho foi gravado no Recife (PE), em homenagem a dois pernambucanos ilustres: o "Rei do Baião" e o compositor Zé Dantas, principal parceiro de Gonzagão, avô materno de Marina.



Em 2017 Marina emplacou a música "Juntos Somos Mais na novela "O Rico e Lázaro", na Rede Record e a música "O Que a Gente Faz Agora", uma parceria com Dudu Falcão apresentada no Manhattan em sua última apresentação na casa em dezembro do ano passado. A música fez parte da trilha sonora da novela "Tempo de Amar", da Rede Globo.



Atualmente, está fazendo shows pelo Brasil e, ao mesmo tempo, finalizando a produção do seu novo projeto musical, que será totalmente autoral. O trabalho produzido pelo americano JC Salvatierra, mostrará o estilo pop romântico que a artista vem mostrando desde o início da sua carreira e um lado mais pop e mais eletrônico de Marina Elali.



Intimista, o Manhattan Café Theatro reúne em um mesmo ambiente música e uma boa gastronomia. O couvert artístico para o show custa R$ 100. Mais informações pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattacafetheatro.com.br.