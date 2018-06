Cantora lança trabalho homônimo na Casa Natura Musical

Um dia após se apresentar no festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP), Mariana Nolasco desembarca na capital para apresentar seu primeiro disco autoral, na Casa Natura Musical (tel. 4003-6860, R$ 40 a R$ 100), neste domingo (10), às 20h.



Com uma carreira no Youtube de seis anos fazendo covers, Mariana Nolasco decidiu estrear como compositora em 2017, quando lançou seu primeiro single, "Poemas que Colori". Agora, pouco mais de um ano depois, ela solta "Mariana Nolasco", seu primeiro trabalho autoral cheio.





No show, é acompanhada por Rovilson Pascoal (violão e guitarras), Pedro Pascual (violão), Fábio Sá (baixo), Jonas Moncaio (cello), Ricardo Prado (teclado) e Michele Abu (bateria).

Além de "Poemas Que Colori", Mariana já lançou outras duas músicas autorais , "Que Seja Pra Ficar" e "Sons De Amor", esta última em parceria com Rael . Além destas, sete outras canções inéditas são apresentadas ao público pela primeira vez.



CASA NATURA MUSICAL

Tel.: (11) 4003-6860

Domingo (10), 20h

R$ 40 a R$ 100