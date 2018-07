Mariana Aydar traz o som do Nordeste para o DF nesta quinta

Neste show, a cantora resgata toda a raiz do sertão e tira do baú grandes clássicos do forró

A cantora e compositora Mariana Aydar desembarca nesta quinta-feira (11), no Complexo Na Praia para trazer todos os ritmos do Nordeste aos brasilienses. Nesse show, a cantora resgata toda a raiz do sertão e tira do baú grandes clássicos do cantor Dominguinhos como "Gostoso Demais" e "Tenho Sede".



Além de clássicos, a apresentação contará com várias versões adaptadas especialmente para este show. Mariana transformou grandes sucessos em arrocha, como "Eu te amo você", da Marina Lima, e "Sintonia", de Moraes Moreira.



Para o show, Mariana traz guitarras psicodélicas, xotes de jazz e a eletricidade da bateria sem perder a alma nordestina, além de mostrar seu lado compositora em músicas inéditas.



Mariana Aydar, nesta quinta-feira (12), às 18h, no Complexo Na Praia. Ingressos R$ 51 (meia), em www.tevejonapraia.com.br. C.I: 16 anos.