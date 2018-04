Maria Rita apresenta novo álbum, 'Amor e Música'

Além das novas músicas, o espetáculo apresenta sucessos de discos anteriores, nesta sexta-feira (20), no teatro Guararapes

Após estrear turnê com casa cheia no Rio de Janeiro em março e passar por algumas cidades do país, Maria Rita agora leva o seu novo show ao teatro Guararapes, em Olinda, nesta sexta-feira (20), às 21h30. A apresentação é moldada em torno de "Amor e Música", oitavo álbum de sua discografia, lançado em janeiro deste ano.



Além das novas músicas, o espetáculo apresenta sucessos de discos anteriores, como "Bola pra Frente" e "Tá Perdoado". "É um show fortemente calcado nos temas do novo álbum, no qual pretendo dar ênfase ao grito entalado na garganta, mas também a mensagens de fé, força e perseverança", conta a cantora, que também é responsável pela direção geral do espetáculo.



Com direção e produção da própria cantora, o novo álbum traz 12 canções compostas por amigos e parceiros de Maria, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Marcelo Camelo, Carlinhos Brown, Moraes Moreira, Davi Moraes e Pretinho da Serrinha.



As faixas incluem "Amor e Música", releitura de canção de Luiz Paiva e Moraes Moreira, que ganhou também uma versão em bolero, disponível somente na versão digital, "Chama de Saudade", de Davi Moraes, Fred Camacho e Marcelinho Moreira, de abertura do álbum, e "Nos Passos da Emoção", de Davi Moraes, Moraes Moreira, Marcelinho Moreira e Fred Camacho.



Também estão no repertório duas canções de Arlindo Cruz - a releitura do hit "Saudade Louca", parceria do compositor com Acyr Marques e Franco, lançada em 1989, e a inédita "Cara e Coragem", composta em parceria com Davi Moraes.



Maria Rita ganhou mais dois presentes especiais: "Pra Maria", samba inédito de Marcelo Camelo, nome que está presente no trabalho da cantora desde o seu álbum de estreia, "Maria Rita" (2003), e "Samba e Swing", inédita de Oscar da Penha (1924 –1997), o Batatinha, poeta do samba de Salvador, que a artista recebeu das mãos da família do compositor.



Os ingressos para o show no teatro Guararapes custam de R$ 62 a R$ 204, À venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e no site www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3182-8020.