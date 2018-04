Marcus Marmello presta homenagem a Roberto Ribeiro

Com um repertório especial pautado nos maiores sucessos de Ribeiro, Roberto resgata o samba dos anos 1970, com repiques de anel, surdo, violão 7 cordas, agogô, tamborim, flauta e cavaquinho. Músicas como "Acreditar", "Todo Menino é um Rei" e "Triste Desventura" são alguns dos hits apresentados no show. Além dos temas do sambista carioca, Marmello ainda canta Monarco, Paulo César Pinheiro, Roque Ferreira, e Dona Ivone Lara, uma das grandes nomes do samba carioca, que morreu neste mês, aos 96 anos.







Sesc Ipiranga

Tel. (11) 3340-2000

Terça-feira (24), 14h

Grátis