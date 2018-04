Marcos Valle se apresenta no Teatro Riachuelo

Show acontece nesta terça (24), como parte do projeto Brasileirando, iniciativa focada em apresentações da música popular brasileira

Cantor, compositor e produtor musical, Marcos Valle se apresenta nesta terça (24), às 20h, no Teatro Riachuelo, no projeto Brasileirando, iniciativa focada em apresentações da música popular brasileira.



Um dos integrantes da segunda geração da bossa nova, Marcos iniciou a carreira em 1961, em trio com Edu Lobo e Dori Caymmi. O artista é o autor de grandes canções do gênero musical, como "Samba de verão", célebre na voz de Caetano Veloso.



No show, Marcos Valle estará acompanhado por Alberto Continentino (baixo), Renato Massa (Bateria), Jesse Sadoc (trompete) e Patricia Alvi (vocais), levando o ritmo da "drum 'n' bossa" ao público carioca.



Por conta das composições, em especial ao lado do parceiro musical e irmão Paulo Sérgio Valle, Marcos expandiu as fronteiras do trabalho ao se mudar para os EUA, conquistando fãs não somente na América, mas também na Europa e no Japão.



TEATRO RIACHUELO

Rua do Passeio, 40, Cinelândia.

Terça (24), às 20h.

R$ 25 a R$ 110.