MAR inaugura karaokê O Rio do Samba

O Museu de Arte do Rio (MAR), sob gestão do Instituto Odeon, vai inaugurar o karaokê O Rio do Samba. A atração é inspirada na mostra que conta a história do samba carioca desde o século XIX até os dias de hoje.

Com uma seleção musical exclusiva, a atração vai funcionar às terças, sábados e domingos, das 10h às 17h. Para participar, basta adquirir o ingresso de entrada no museu e trocar pelo bilhete que dá direito a soltar a voz em uma canção.

Mostra

O nome da atração foi inspirado na mostra "O Rio do Samba: resistência e reinvenção" ocupará o museu, dos pilotis à Sala de Encontro, até março de 2019. A exposição ocorre em comemoração aos cinco anos do MAR.



Para explorar os aspectos sociais, culturais e políticos do mais brasileiro dos ritmos, os curadores Nei Lopes, Evandro Salles, Clarissa Diniz e Marcelo Campos reuniram cerca de 800 itens, entre obras de Candido Portinari, Di Cavalcanti, Heitor dos Prazeres, Guignard, Ivan Morais, Pierre Verger e Abdias do Nascimento; fotografias de Marcel Gautherot, Walter Firmo, Evandro Teixeira, Bruno Veiga e Wilton Montenegro; gravuras de Debret e Lasar Segall; parangolés de Hélio Oiticica, e uma instalação de Carlos Vergara desenvolvida com restos de fantasias.



O prato de porcelana tocado por João da Baiana e joias originais de Carmem Miranda são algumas das raridades em exibição.