Máquina troca livros usados por novos

Cada pessoa pode trocar no máximo três livros. Há opções para adultos e crianças

A intitulada "A Incrível Máquina de Livros", desembarcou em Brasília na última terça-feira (19). Trata-se de uma máquina capaz de trocar livros já lidos, por outros, novinhos. O equipamento fica estacionado em locais públicos das cidades que visita por três dias consecutivos. E, na capital federal, a máquina ficará à disposição do público até esta quinta (20).



Para usá-la, o usuário precisa levar um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado, por exemplo). Depois, basta inserir a obra na máquina e apertar um dos dois botões disponíveis (adulto ou infantil). Como um passe de mágica, o livro usado "se transforma" em outro, que o participante poderá levar para casa e aproveitar sua nova leitura.



Como a ideia é dar oportunidade para o máximo de pessoas participarem da ação, cada participante pode trocar, no máximo, três livros. Vale lembrar também que os livros deixados na máquina serão substituídos e trocados por outras pessoas. Por isso, não serão aceitos gibis, livros didáticos e livros técnicos.



A máquina tem a capacidade de transformar mil livros por dia. São centenas de títulos disponíveis, como clássicos da literatura mundial e brasileira; escritoras infantis de sucesso, como Eva Furnari e Ana Maria Machado, além das obras de autores indicados ao Prêmio Jabuti. Os livros transformados, que podem ser novos ou usados, sempre são uma surpresa.



Segundo Fauze Hsieh, presidente da Infinito Cultural, promover e incentivar a leitura além de ser uma questão prioritária, é algo motivador. "Em um mundo cada vez mais conectado e digital, é de extrema importância trazer para a pauta do dia a relevância dos livros na educação e formação, de uma forma leve e descontraída. A proposta da "A Incrível Máquina de Livros" é trabalhar o lúdico e despertar o interesse pela leitura a partir da valorização do objeto livro", comenta Hsieh.





MÁQUINA DE LIVROS

Até 21 de junho, das 9h às 18h

Biblioteca Nacional – Esplanada dos Ministérios 2