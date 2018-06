Mano Brown e Criolo juntos no Espaço das Américas

Nesta sexta-feira (15), o Espaço das Américas celebra o encontro entre dois dos maiores rappers brasileiros: Mano Brown e Criolo. A noite ainda conta com show de abertura do rapper Djonga.

Com temas que marcaram a carreira de ambos, assim como faixas inéditas e um flashback dos sucessos mais marcantes do Racionais MC's, a dupla interage durante o show, e passa por diferentes ritmos e estilos musicais. Ambos começaram a trilhar suas carreiras no rap, mas, hoje, passeiam por sonoridades diversas. O trabalho mais recente de Criolo, "Espiral de Ilusão", de 2017, é de samba; e o primeiro disco solo de Brown, "Boogie Naipe", é inspirado pelo soul e funk norte-americano.



A abertura do espetáculo fica com Djonga, rapper de Belo Horizonte que acaba de lançar seu segundo disco, "O Menino Que Queria Ser Deus". Ele também é um exemplo da mistura cultural de Criolo e Brown. A capa de seu primeiro disco, "Heresia", de 2017, é uma releitura da capa de "Clube da Esquina".







ESPAÇO DAS AMÉRICAS

Tel.: (11) 3662-7198

Sexta-feira (15), 23h30

R$ 120