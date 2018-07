Mano Brown e banda se apresentam na Móoca

Relacionado Mano Brown: 'James Brown foi um profeta'

Sexta-feira (20), 21h

R$ 70

Com os temas de seu primeiro disco solo, "Boogie Naipe", lançado em 2016, Mano Brown se apresenta ao lado de sua banda nesta sexta-feira (20), no Templo Music, na Móoca.Depois de quase 30 anos no rap, em 2016 Brown lançou seu primeiro disco solo. Grande fã de James Brown e com uma influência clara de soul e funk durante toda a carreira do Racionais MC's, "Boogie Naipe" é a união do soul com o r&b contemporâneo.Apesar da pequena mudança de estilo, o rapper continua com a sua própria estética de mestre de cerimônias. Ao longo das 22 músicas, ele é acompanhado por Lino Kriss. As músicas retratam temas como o amor, mas muito além do amor romântico, além de ser uma celebração a noite de São Paulo.