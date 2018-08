Manhattan tem noite com forró, sertanejo, axé e MPB

Clara Sobral e Júnior Siqueira prometem agitar a Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (3)

Nesta sexta-feira (3), o Manhattan Café Theatro, na Zona Sul do Recife, leva para seu palco dois artistas que prometem não deixar ninguém parado. A noite, que será aberta às 21h com os Garçons Cantores, será embala por Clara Sobral e Júnior Siqueira.



Conhecida pelo carisma e envolvimento de palco, Clara Sobral apresenta entre os hits do repertório, sucessos da atualidade do funk, sertanejo, forró e pop, passando ainda pelo axé dos anos 1990 e canções dos anos 1980, além da boa Música Popular Brasileira (MPB).



Já Júnior Siqueira, popularmente conhecido como Júnior Gatão, irá animar o público com o melhor do forró eletrônico e do sertanejo, fazendo um verdadeiro show forronejo. O artista vai interpretar sucessos de grandes bandas e grupos, a exemplo de Wesley Safadão, Jorge e Mateus e Henrique e Juliano.



O couvert custa R$ 60. Mais informações e reservas pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br.