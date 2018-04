Manhattan Café une música e comida de boteco em novo projeto

Para o primeiro dia do Boteco do Manhattan, nesta quinta-feira (19), a atração musical fica por conta da banda Sassarico

O Projeto Boteco do Manhattan estreia nesta quinta-feira (19) com a proposta de promover um happy hour na Zona Sul do Recife, reunindo música e gastronomia, no Manhattan Café Theatro, a partir das 20h.



Com o projeto, o espaço conta com rodízio de petiscos todas as quintas-feiras, além de receber, a cada semana diversos gêneros musicais com um toque intimista, proporcionando um ambiente descontraído para reunir a família e amigos. Entre os petiscos de boteco, será possível degustar: caldinhos, tábua de frios, calabresa com fritas, arrumadinhos, pasteis, bolinhos, e espetinhos, entre outros.



Para o primeiro dia do Boteco do Manhattan, nesta quinta (19), a atração musical fica por conta da banda Sassarico, que completa 20 anos de carreira, com muito samba de raiz. Mas dentro da programação do projeto, estão previstas atrações como Forró Pé de Serra, ritmos latinos, sertanejo e MPB, abrindo espaço tanto para veteranos como novos talentos da cena pernambucana. ??



O Manhattan Café Teatro fica na rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem. O rodízio de petiscos de boteco custa R$ 45 (com couvert incluso). Informações e reservas: 3325.3372 ou pelo site www.manhattancafetheatro.com.br.