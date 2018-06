Manhattan Café Theatro promove o projeto Dance Night

O comando da festa ficará por conta da Downtown Band e do DJ Ebel Valois, sendo a abertura com os Garçons Cantores, neste sábado (9)

O Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, zona sul do Recife, recebe neste sábado (9) mais uma edição do projeto Dance Night, com o melhor da dance music dos anos 1980 e 1990, numa noite especial ao som flashback. O comando da festa ficará por conta da Downtown Band e do DJ Ebel Valois, sendo a abertura com os Garçons Cantores, a partir das 21h.



Na setlist da festa, a Downtown Band promete muitos clássicos dançantes, passando por grupos e artistas como Depeche Mode, Corona, Culture Club, Madona, Cyndi Lauper, promovendo uma verdadeira viagem no tempo dos bares, pubs e boates dos anos passados.



Já o DJ Ebel Valois, com sua experiência de mais de 30 anos e um currículo bastante respeitado, irá fazer o público reviver sucessos consagrados no maior estilo, passando por canções marcantes de artistas e bandas como Haddaway, Technotronic e Ace of Base.



Desde a primeira edição, o projeto Dance Night visa atender às necessidades do público recifense que aprecia os clássicos dance das décadas de 1980 e 1990. A ideia surgiu devido a poucas opções de casas no Recife que promovam baladas no estilo flashback e da necessidade de atender os fãs que procura por esse tipo de evento.



O couvert custa R$ 60. Informações e reservas pelo telefone 3325.3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br.