Maledita tem primeira edição dedicada ao pop brasileiro

Festa está de volta ao Biruta, na zona sul do Recife, neste sábado (28)

A Maledita está de volta ao Biruta, neste sábado (28), a partir das 23h. Pela primeira vez a Golarrolê, de Allana Marques e Lucas Logiovine, vai promover uma edição com set brasileiro do agito. Os DJs da festa vão preparar um set exclusivamente de pop brasileiro e prometem muito agito até o dia clarear.



Anitta, Pablo Vittar, Ludmilla, Iza, Gloria Groove, Valesca, Wanessa, Kaya Conky, Rouge, Aline Rosa, Preta Gil, Sandy & Jr., Kelly Key e outros tantos nomes são presença confirmada no setlist da noite. Nas picapes, os DJs residentes Xande Medeiros e GoozGooz vão receber os DJs Iury Andrew e Antônia.



O local que recebe a festa é o Biruta e, como vem acontecendo nas demais edições, vai ganhar decoração especial, lounge e ainda projeções do VJ Tropical Groove. Os ingressos para a Maledita Made in Brazil custam R$ 35 e estão à venda no site Sympla, no Haus (Galeria Joana D'Arc); Avesso (Graças); Redley (Shopping Recife).