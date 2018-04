Makossa retoma baile em novo local

Temporada 2018 de uma das festas mais tradicionais da capital será aberta neste sábado (14) no Setor Bancário Norte

O maior baile black da capital, a Makossa abre sua temporada 2018 neste sábado (14). De forma inédita, a festa será realizada em um novo local.



Durante 15 anos, o evento aconteceu na Galeria dos Estados, porém, devido o desabamento de parte do viaduto no Eixão Sul, o baile será transferido para o Setor Bancário Norte. "O acidente no local onde nossa festa era realizada foi um choque! Mas a Makossa não pode parar e o novo local seguirá acessível para o nosso público", afirmam os organizadores.



A festa é conhecida por reunir, a cada edição, DJs de renome local, nacional e internacional e centenas de pessoas de diferentes perfis e classes sociais que têm em comum a afinidade pela arte urbana, pela diversidade cultural e, especialmente, pelas possibilidades dançantes da música negra universal – r&b, soul, funk, hip hop, flashback, bass, disco, etc.



Para esta edição, o baile irá receber além dos tradicionais DJs residentes Jamaika, Chokolaty, LM e Chicco Aquino, a convidada local Savana e, de São Paulo, o DJ Cia e as DJs Miria Alves e Simmone Lasdenas.



Makossa, neste sábado (14), às 23h, no Setor Bancário Norte. Ingressos a partir de R$ 55, em wwww.mobprodutora.com.br. C.I: 18 anos.