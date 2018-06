Maior encontro de carros antigos está de volta a Brasília

Foodtrucks também estarão no local, formando uma praça de alimentação. E, para aqueles que consumirem no local, o estacionamento é gratuito.



PRIMEIRO "ENCONTRO ANTIGOMOBILISTA" DE 2018

Extra (Sia, Trecho 9)

Dia 18/06, às 19h

Mais informações na página do evento: http://bit.ly/antigomobilista

A "Encontro Antigomobilista" abre sua temporada de 2018 com o primeiro encontro nesta segunda-feira (18). O evento é uma oportunidade para admiradores de carros antigos participarem de um dos encontros mais antigos de Brasília.Para carros fabricados até 1990, o acesso é gratuito, com exceção dos modelos Opala, Caravan, Chevette, família VW-ar (todos os anos), Gol, Parati, Saveiro (quadrado)."O ‘Encontro Antigomobilista’ já acontece há seis anos. E, pela segunda vez consecutiva, estamos em parceria com o Extra. Esse é um dos poucos eventos em Brasília dedicado exclusivamente a carros antigos e o maior encontro noturno da cidade. Na última edição, por exemplo, recebemos aproximadamente 420 carros", conta Tony Teles, fundador do encontro.