Maestro Spok e Gafieira de Bamba animam Clube Alemão

Samba será o ritmo musical que tomará conta do Clube Alemão, no bairro do Parnamirim, zona norte do Recife, na noite desta sexta-feira (20). O maestro Spok e a Orquestra Gafieira de Bamba, uma das maiores do gênero no Brasil, fazem show a partir das 20h, com participação da cantora Gerlane Lops e da Cia. de Dança Rubens Valença.





Os ingressos para a noite de gafieira estão à venda na secretaria do clube, das 8h às 20h, e custam R$ 50 para sócios e R$ 70 para o público em geral.

A apresentação é mais uma edição do projeto Clube da Música do DKP, promovido pelo clube. No repertório da noite estão clássicos dos clubes de gafieira dos anos 1960. Composições de Cartola, Pixinguinha, Chico Buarque, João Nogueira e Paulinho da Viola prometem arrastar os casais para o salão. Cerca de 14 músicos integram a orquestra do autêntico ritmo brasileiro."Este show é de muita alegria para nós, porque tocamos um repertório que marcou a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa. É uma maneira de homenagear e manter vivo este importante ritmo de salão brasileiro", conta o maestro Spok. "Os arranjos das canções são lindos, o espaço do clube tem a elegância da gafieira, então tudo conflui para uma noite maravilhosa", detalha.