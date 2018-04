Mãeana faz show em clima intimista na Laura Alvim

A cantora Mãeana, persona de Ana Claudia Lomelino, realiza o primeiro show do mês de abril do Música na Laura com Faro, nesta terça (3), na Casa de Cultura Laura Alvim. No palco, está acompanhada por Bem Gil (guitarra), Bruno Di Lullo (baixo) e Domenico Lancellotti (bateria).Em clima intimista, ela mostrar, pela primeira vez, canções como "Do Véu", "Deusa Dela" e "Canção de Ontem". O repertório do show ainda inclui "Não Sei Amar" (Caetano Veloso) e "Filho Bonito" (original de John Lennon, versão de Gilberto Gil), entre outras.Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema.Telefone: (21) 2332-2016.Terça (3), às 20h.R$ 20.