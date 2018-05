Maciel Salú vai do rock à música clássica em show beneficente

O cantor, compositor e rabequeiro Maciel Salú faz show beneficente em prol do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (CERVAC), que completa 30 anos em 2018. A apresentação acontece nesta sexta-feira (11), às 20h30, no teatro de Santa Isabel, centro do Recife. O espetáculo terá as participações especiais da cantora Isaar, do cantor Cannibal e do Maestro Israel de França.





O repertório do show será completado por Maciel Salú com a união de um forte discurso político e social, sua voz potente e uma musicalidade cada vez mais contemporânea. Tanto no disco como no espetáculo "Liberdade", o artista apresenta ritmos dos mais variados e temas que giram em torno de assuntos como preconceito, racismo, religiosidade, democracia e violência. Tudo isso acompanhado da sua rabeca, que não se rende ao rótulo de instrumento da cultura popular, trazendo uma sonoridade única ao ser experimentada com cordas e pedais de guitarra.



O ingresso custa R$ 20 (preço único) e está à venda na bilheteria do teatro e no site Sympla. Todo valor arrecadado na bilheteria será doado ao CERVAC. A instituição, sediada no Morro da Conceição, na zona norte da cidade, atua na prevenção, reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiência, como crianças com síndrome de Down e microcefalia relacionada à síndrome congênita do vírus da zika.

Após o sucesso do show de lançamento do seu quinto disco solo, intitulado "Liberdade", no último mês de março, Maciel Salú traz de volta o espetáculo para o palco do Teatro de Santa Isabel. No entanto, o cantor preparou algumas novidades para a apresentação."Esta será a primeira vez que eu vou cantar rock e vai ser logo com Cannibal, da Devotos. Esta também será a primeira vez em que eu vou cantar uma música de autoria de Isaar. E ainda vou retomar a minha parceria com o Maestro Israel de França, com quem rodei o Brasil, em 2015, com o espetáculo O Duelo da Rabeca com o Violino", conta.