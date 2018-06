Lupe de Lupe celebra retorno em show no Sesc Pompeia

Em janeiro de 2016, a Lupe de Lupe se despediu dos palcos em um show memorável na Serralheria. Agora, pouco mais de dois anos depois, a banda mineira está de volta com novidades, e apresenta novas músicas em show nesta sexta (29), no Sesc Pompeia.Na ocasião, a banda toca as músicas mais marcantes de sua carreira. Para os shows de retorno, inclusive, a Lupe disponibilizou uma lista para que os fãs pudessem escolher algumas canções que não poderiam faltar no repertório. No show, o grupo também aproveita para mostrar um pouco de seu próximo disco, "Vocação", que tem lançamento previsto para setembro pela Balaclava, em parceria com a Geração Perdida. O sucessor de "Quarup" (2014) já tem dois singles liberados: "Terra" e o "Brasil Quer Mais".

Fundada em 2010 por Cícero Nogueira, Gustavo Scholz, Renan Benini e Vitor Brauer, a Lupe de Lupe é uma das bandas mais influentes do meio independente, com sua mistura de pop, noise, shogaze e rock.



Desde 2014, o coletivo é responsável por lançar nomes como Fábio de Carvalho, Fernando Motta, Paola Rodrigues e Sentidor.





SESC POMPEIA

Tel. (11) 3871-7700

Sexta-feira (29), 21h30

