Luiza Possi e Alcione cantam juntas em show na Barra

Duas cantoras parte de gerações diferentes da música brasileira, Luiza Possi e Alcione misturam suas referências e estão juntas no palco para uma apresentação inédita, nesta sexta (18), no Teatro Bradesco, na Barra da Tijuca.



Fã incondicional da Marrom, Luiza Possi sempre incluiu nos seus shows sucessos do repertório da Alcione e agora terá o prazer de cantar ao lado dela, no show Piano & Voz. "Você Me Vira a Cabeça", "Maneiras", "A Loba e "Gostoso Veneno" são algumas das músicas da convidada especial que serão interpretadas no show, além de sucessos nacionais e internacionais de Possi.



TEATRO BRADESCO

Avenida das Américas, 3.900, Barra da Tijuca.

Telefone: (21) 3431-0100.

Sexta (18), às 21h.

De R$ 40 a R$ 160.