Luiz Carlos Vasconcelos participa de projeto do Sesc

Ator de novelas como "Flor do Caribe" (2013), Luiz Carlos Vasconcelos participa da série Em Primeira Pessoa, do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, nesta segunda-feira (21). Na ocasião, ele conversa com o público sobre sua carreira.

Nascido na Paraíba, Luiz Carlos Vasconcelos formou-se em letras e estudou artes cênicas na Dinamarca. Fez parte do grupo teatral Intrépida Trupe. Em 1978, criou Xuxu, um "palhaço cidadão", nas palavras do próprio criador, já que o personagem era presença constante em comunidades carentes.



É cofundador da Escola Piolim, em João Pessoa, sede de seu grupo teatral e de um trabalho de educação popular. Em 1984, passou a morar no Rio de Janeiro, onde cursou a Escola Nacional de Circo.



Em 1992, na Paraíba, adaptou para o teatro o conto "Vau da Sarapalha", de Guimarães Rosa. Estreou no cinema no papel do cangaceiro Lampião, em "Baile Perfumado", filme pernambucano dirigido por Lírio Ferreira e Paulo Caldas, de 1996. Trabalhou posteriormente com diretores como Walter Salles, Hector Babenco e Andrucha Waddington, e em diversas novelas e minisséries.







CPF Sesc

Tel. 3254-5600

Segunda-feira (21), 19h30

R$ 15