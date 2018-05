Luis Fonsi leva hit 'Despacito' ao Vivo Rio

Seu mais recente sucesso é "Échame La Culpa", com a cantora americana Demi Lovato (que também vem ao Brasil, só que em novembro), e o dueto rapidamente se tornou a canção latina mais ouvida nos Estados Unidos, acumulando mais de um bilhão de visualizações no Youtube.



VIVO RIO

Avenida Infante Dom Henrique, 85, Aterro do Flamengo.

Telefone: (21) 2272-2901.

Domingo (6), às 20h.

R$ 100 a R$ 180.

Pela primeira vez em turnê no Brasil, Luis Fonsi desembarca no Rio com a Love and Dance Tour neste domingo (6), no Vivo Rio, após cantar em São Paulo. A viagem foi marcada com escala também em Curitiba, no Sul do país.Fonsi começou sua carreira em 1998, com o lançamento do disco "Comenzaré", que já o projetou para a América Latina. Mas foi em 2017 que a carreira deslanchou, com o lançamento de "Despacito", em parceria com Daddy Yankee, outro astro da música de Porto Rico.A canção acabou tendo sucesso ainda maior com uma versão gravada por Justin Bieber. Com quase 5 bilhões de visualizações, a música concorreu em uma das principais categorias do Grammy Latino 2018: a de "Gravação do Ano".