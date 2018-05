Luciano Bruno faz show em homenagem às mães no Manhattan

O italiano traz um repertório selecionado dos sucessos de sua carreira para apresentações sexta-feira (11) e sábado (12)

Sexta-feira (11) e sábado (12), o Manhattan Café Theatro, na Zona Sul do Recife, entra no clima do Dia das Mães e recebe o cantor italiano Luciano Bruno, com o show Paradiso. A abertura acontece a partir das 21h, com o tradicional show dos Garçons Cantores, numa noite especial onde o público poderá curtir música de qualidade e uma boa gastronomia.



Em sua apresentação, que acontece de forma intimista aproximando o público do show, Luciano Bruno retrata a riqueza do universo musical italiano, com inspiração nos clássicos dos anos 60. Entre os sucessos estarão, "Lo Che Amo Solo Te", "Caruso", "Champagne", "Il Mondo", "Amore Scusami" e "Che Sono Innamorato".



Diante de seu talento e versatilidade, o artista recebeu o Cavaliere Dell’Ordine Della Stella Solidarietà Italiana, título concebido pelo presidente Giorgio Napolitano. Sua carreira teve início ainda na adolescência, quando já tinha o sonho de ser musicista e dessa forma realizava apresentações em noites boêmias da Itália , passando por lugares marcantes como na La Tavolloza D’Angelo.



No Brasil, o grande destaque de seu trabalho se deu com a canção "Che Sono Innamorato", que fez parte da trilha da novela Senhora do Destino. O show Paradiso tem couvert artístico de R$ 100. Informações e reservas pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br.