Luan Santana e Xand Avião comandam o Carvalheira na Fogueira

O São João é uma das datas comemorativas mais esperadas no Nordeste do Brasil. Em Pernambuco, uma das festas mais aguardadas é o Carvalheira na Fogueira, que acontece neste sábado (23), no município de Sairé, agreste do Estado. Neste ano, quem vai comandar o palco são os cantores Luan Santana, Xand Avião, Gustavo Mioto e Wallas Arrais, além dos DJs Ralk e Korossy.



No evento, o astro Luan Santana vai apresentar sua nova turnê intitulada "X Luan", em comemoração aos dez anos de carreira. O show tem uma pegada futurista, com muitos efeitos de luz e uma máscara gigante como cenário. Apesar de revolucionário, o repertório será variado unindo sucessos antigos, como "Meteoro", "Amar não é pecado" e "Acordando o Prédio", até os mais novos, como "2050".



Com apenas 20 anos o fenômeno paulista Gustavo Mioto está despontando nas paradas musicais de todo o Brasil. No Carvalheira na Fogueira ele vai apresentar seus hits, como "Anti-amor", "Impressionando os anjos" e "Coladinha em mim". O forró da noite ficará por conta do cantor Xand Avião. No setlist, os sucessos "Inquilina", "Uber", "Então vai", "Deixa" e a nova "Eu e a torcida do Brasil", uma parceria com Wesley Safadão.



O Carvalheira na Fogueira acontece no Hotel Fazenda Monte Castelo, BR232 – Km 92. Os ingressos custam R$ 270 e estão à venda na sede da Cachaçaria Carvalheira, nas lojas Noha Shoes (Shoppings Plaza e RioMar) e no site www.padraocarvalheira.com.br. Para celebrar o momento em grande estilo, o espaço da festa será transformado em um verdadeiro arraial. O evento contará com uma super estrutura com cidade cenográfica, quermesse com pescaria, tiro ao alvo, roda gigante, carrossel, quadrilha junina e até casamento matuto com padre fictício e "certificado". Além disso, o local terá área de shows 100% coberta, piso easy floor, praça de alimentação, estacionamento e serviço de open bar.