Para completar o traje, a espaço traz acessórios da Divina Arte, como tiaras, brincos, coroas e terços. Para conhecer os modelos e fazer a prova dos vestidos, as interessadas podem agendar horário de atendimento, pelo telefone 98408-9432, ou simplesmente procurar a loja itinerante Diana Moura Sposa. Em 19 de maio, Dia D da promoção, o Venâncio Shopping apresentará, entre outras atrações, um desfile de vestidos de noiva com lançamento da nova coleção de Diana Moura.



LOJA ITINERANTE DIANA MOURA SPOSA – VESTIDOS DE NOIVA IMPORTADOS

1º piso do Venâncio Shopping - SCS Quadra 8

de 7 a 19 de maio, das 9h às 18h

Informações: (61) 3208-2000

Maio, o Mês das Noivas e das Mães, está sendo comemorado no Venâncio Shopping, com diversas atrações para as apaixonadas, dentro do programa "É Pra Casar". Entre elas está a loja itinerante Diana Moura Sposa, especializada em locação de vestidos de noiva. Aberta até 19 de maio, ela oferece o preço promocional padrão de R$ 990 para a locação do vestido.A noiva ainda leva, como brindes, a locação do véu e de dois vestidos para as damas, incluindo ajustes e utilização das peças na prévia para fotos, além do dia da cerimônia. A loja funciona de segunda a sábado, das 9h às 18h, no 1º piso do Shopping.Um dos diferenciais de Diana Moura são as grandes grifes que seus vestidos, todos importados, ostentam. São cerca de 60 roupas, com numeração de 36 a 50, em modelos princesa, sereia, semissereia e evasê, nas cores branco e off-white. "Esse trabalho é inédito, é algo que eu nunca fiz em termos de promoção de preços", garante Diana Moura.