Lô Borges completa 40 anos de carreira com show inédito no DF

O artista teve uma produção crescente a partir dos anos 2000, quando compôs e fez mais de 40 shows com Samuel Rosa, além de outras músicas em parceria com Tom Zé, Nando Reis, Arnaldo Antunes. Mais uma prova de sua grande capacidade de transitar por gerações e estéticas diferentes do Clube da Esquina.



Fora do Brasil, Lô Borges teve seu trabalho de compositor reconhecido na Europa, onde suas canções foram gravadas por intérpretes como a espanhola Ana Belen, a portuguesa Eugênia Melo e Castro, entre outros. Nos Estados Unidos, onde já se apresentou várias vezes, ele é considerado um dos principais compositores brasileiros e suas músicas foram incluídas em coletâneas como "Brasil Classics I - Beleza Tropical", elaborada por David Byrne (Talking Heads). No Japão, onde esteve para uma turnê de 10 apresentações, encontrou um público conhecedor de seu trabalho, estando seus discos em catálogos com letras traduzidas para o japonês.





"LÔ BORGES – OS GRANDES SUCESSOS"

Caixa Cultural Brasília (SBS Q.4 - Lote 3/4 - Anexo do Edifício Sede da Matriz - Térreo )

De 05 a 08 de julho de 2018 (quinta feira a domingo)

Informações: (61) 3206-9448/ 3206-6456

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Ingressos: R$ 20 e R$ 10. À venda a partir de 30 de junho

Fundador do lendário Clube da Esquina (que, no início dos anos 70, revelou nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes, Toninho Horta e Flávio Venturini), Lô Borges celebra 40 anos de carreira este ano. E com público e sucesso renovados. Para marcar esse momento de sua vida artística, ele está em turnê com o show "Os Grandes Sucessos". Brasília estará no roteiro do espetáculo de 5 a 8 de julho.Nos shows - inéditos e exclusivo para o circuito Caixa Cultural -, Lô Borges estará acompanhado pelo guitarrista Henrique Matheus, com quem irá presentear os fãs com seus eternos sucessos como "Clube da Esquina nº 2", "Trem Azul", "Paisagem na Janela", "Feira Moderna", "Tudo que Você Podia Ser", "Equatorial", "Para Lennon e McCartney" e "Um Girassol da Cor do seu Cabelo", entre outros.No dia 7 de julho, o artista reservará um momento para bate-papo com o público no início do show. Hora de matar a curiosidade sobre a trajetória do artista, composições, parcerias e muito mais. E depois ele segue com a apresentação, com muitos hits pra cantar junto com os fãs.