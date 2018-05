Livro vem para desmistificar medos e inseguranças

Mário Salomão, escritor, terapeuta, palestrante e Leader Coach, lança livro hoje no Carpe Diem a obra "Mecânica do medo". O livro desmistifica os processos de insegurança, ansiedade, timidez, pânico e fobias, utilizando-se de uma linguagem clara, conduzindo o leitor a uma compreensão simples e esclarecedora.Na narrativa, Mário Salomão aponta que é preciso gerar "aceitação de si". Segundo ele, é preciso compreender que o lado que sente medo, depressão ou outros problemas de ordem emocional, na maioria das vezes tem sua origem na infância, carecendo de uma atitude de compreensão, acolhimento e amor. O autor inclusive passou por todos os sentimentos que narra em sua obra.MECÂNICA DO MEDOLançamento hoje (4), às 18h30Carpe Diem (103 Sul).Valor do Livro:R$ 40