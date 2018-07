Liquid Sky comemora 16 anos

Evento terá 30 atrações e 19 horas de e-music, neste sábado (21)

A Liquid Sky, uma das maiores festas open air de Pernambuco, tem nova edição neste sábado (2?1?)?, a partir das 22h,? e com novidades que deixarão esta edição com a maior da história da marca em 16 anos. A começar agora pela presença de dois palcos onde passarão 30 atrações. O evento acontece na Fazenda Mumbecas, às margens da BR 101, na Guabiraba?.



No palco principal, os artistas internacionais e nacionais das batidas mais aceleradas do psy trance e progressive. Nele estão inclusos os DJs israelenses Skazi e Captain Hook. A grande novidade é a entrada de um palco low bpm e batizado de Pulse Stage. Por lá passarão nomes como Illusionize e Jord?, expoentes nacionais do chamado brazilian bass?.



Junta-se ao line up uma estrutura com chill out, redário, chuveiros e praça de alimentação. Ao todo, serão 19 horas de festa com momentos de queima de fogos e efeitos especiais. Os ingressos custam R$ 85, à venda nas lojas Chilli Beans? e?Vitabrasilnet?, e? ainda online no site e app Eventbrite. Mais informações: 3071-8223.