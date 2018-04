Lexa agita Neon Funk Night

Primeira edição da festa terá funk e tema neon, nesta sexta-feira (20), no Baile Perfumado

A primeira edição da festa Neon Funk Night aporta, no Baile Perfumado, zona oeste do Recife, nesta sexta-feira (20), a partir das 21h. Com show da carioca Lexa, que não se apresenta em Recife desde 2015, a festa contará também com DJ Caverinha (RJ), conhecido por sua parceria com o cantor Nego do Borel, e DJs da cena local, como Vini V (Fritz), Riana Uchôa (In The Dark) e Xande Medeiros (Maledita).



Embalada por funk, pop e eletrônica, o evento diverte os baladeiros distribuindo canetinhas fluorescentes, glowsticks e potinhos de tinta, que sob o efeito da luz negra garantem o destaque neon. Os organizadores da balada convidam o público a ir de roupa branca para a diversão ficar completa.



A presença vip da Blogueirinha de Merda, personagem que faz paródias das digital influencers, encarnada pelo humorista Bruno Matos, também foi confirmada. Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (meia), disponíveis no site Sympla.