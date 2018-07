Letrux celebra 365 noites de climão no Cine Joia

"

Bota na tua cabeça que isso aqui vai render

" é o que canta Letrux na faixa de abertura de "Letrux - Em Noite de Climão", primeiro disco solo da tijucana Letícia Novaes, lançado em julho do ano passado. O disco realmente rendeu. Rendeu shows por diversos ligares e festivais do Brasil e rendeu o prêmio de disco do ano do Prêmio Multishow 2017. Para celebrar essa volta ao sol, Letrux se apresenta nesta sexta-feira (6), no Cine Joia.



Assim como no disco, no show Letícia encarna a persona Letrux para cantar, de modo visceral e ao mesmo tempo íntimo, confessional, por vezes tragicômico, sobre as intensas experiências de uma mulher que acaba de sair de um romance desastroso e se reafirma independente.

Na apresentação, Letrux (voz), Arthur Braganti (teclados), Natália Carrera (guitarra e programações), Lourenço Vasconcelos (bateria), Martha V (guitarra e mpc) e Thiago Rebello (baixo) recebem Luedji Luna e Linn da Quebrada para participações especiais.







CINE JOIA

Tel.: (11) 3101-1305

Sexta-feira (6), 22h

R$ 50