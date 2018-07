Leoni e Leo Jaime se apresentam no Tom Brasil

Parceiros desde o início de suas carreiras, Leo Jaime e Leoni tem uma longa história nos palcos. Há vinte anos, fizeram o show "Fotografia", em teatros, com os repertórios dos dois, sem nenhum outro músico. Agora, para celebrar, a dupla repete a dose neste sábado (28), no Tom Brasil.



Desta vez, o espetáculo é mais que a união de dois artistas, é um novo projeto. No palco, Leoni assume o baixo, como nos tempos de Kid Abelha, e Leo toca guitarra. Além deles, Ricardo Palmeira também assume como guitarrista, João Pompeo o teclado e Alexandre Fonseca, a bateria. O repertório inclui sucesso da carreira de ambos, além dos temas em que fizeram juntos.



TOM BRASIL

Tel.: (11) 4003-1212

Sábado, 22h

R$ 90 a R$ 130