Leona Vingativa faz show em edição especial da Maledita

No Recife o espaço conta com quatro lounges, três bares, loja, banca de revista, house mix, espaço de jogos e de grafite, banheiros, galpões com barbearia e estúdio de tattoo, palco, arquibancada e telões. Os ingressos para a Maledita no Bud Basement custam R$ 50 e podem ser adquiridos no site Eventbrite e nas lojas Chilli Beans.

O Bud Basement vai virar uma verdadeira pista de música pop, na noite deste sábado (23), no Recife. A convite da cerveja Budweiser, patrocinadora global da Copa do Mundo FIFA™, a produtora Golarrolê, comandada pelos sócios Allana Marques e Lucas Logiovine, vai realizar edição especial da festa pop do selo, a Maledita, dentro do projeto que mistura três paixões dos brasileiros: música, futebol e cerveja.Para animar o público, além dos DJs Xande Medeiros, Fuckyeahguigs, Goozgooz, Riana Uchoa e Vini V, foi escalada a webcelebridade Leona Assassina Vingativa, sucesso na internet com o hit "Eu quero um boy" — uma paródia da música "Todo Mundo", feita para a Copa do Mundo de 2014. O clipe conta com mais de 1,5 milhão de visualizações no Youtube.A edição especial da festa pop Maledita dentro do calendário de eventos do Bud Basement (Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 121, Imbiribeira), começa a partir das 23h. Inspirado nos icônicos porões de Nova York (EUA) e Berlim (Alemanha), o Bud Basement tem o objetivo de reunir pessoas que se conectam pela atitude, por meio de uma atmosfera urbana, genuína e contemporânea como a Budweiser.