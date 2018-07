Leo Santana leva o Baile da Santinha ao Recife

Show acontece no Cabanga Iate Clube, neste sábado (7), e tem cenário vindo de Salvador

O cantor Leo Santana volta a Recife, neste sábado (7), no Cabanga Iate Clube, Centro. O sucesso de hits como "Santinha" e "Encaixa" dão a ele o título de maior hitmaker da Bahia na atualidade. O gigante, como é chamado carinhosamente pelos fãs, vem com a turnê Baile da Santinha, marca que já girou todo Brasil e virou DVD.



Léo Santana ficou conhecido nacionalmente com a música "Rebolation", quando ainda estava à frente do grupo Parangolé. O cantor lançou carreira solo após o Carnaval de 2014. Nesses quatro anos de carreira solo, Léo Santana já emplacou sucessos como a música "Fenômeno", gravada em parceria com o cantor angolano Anselmo Ralph; "Deboche", "A casinha caiu", sucesso que estourou nas rádios e teve a participação do fenômeno Wesley Safadão.



O show tem cenário vindo de Salvador e Leo será acompanhado do seu corpo de balé. A festa terá ainda um convidado muito especial: o forrozeiro Gabriel Diniz. Devinho Novaes e Beleza Pura completam o embalo, a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 85 (área vip) e R$ 140 (área gold) à venda nas lojas Figueiras e online pela Bilheteria Digital.