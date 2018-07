Lenine apresenta Em Trânsito

Em Trânsito possibilitou Lenine de trabalhar com aqueles que lhe são próximos. Além disso, ele deixou de lado seu violão no processo criativo, algo que não havia feito antes. "Foi outra possibilidade legal a de exercitar só o intérprete, a melodia e as palavras. Nas canções novas, eu só pus o violão depois, para não dar uma direção, para a gente procurar junto esse caminho sonoro que Em Trânsito poderia nos dar", explicou.

Lenine está na estrada com seu novo projeto, Em Trânsito, cujo show será apresentado no teatro Guararapes, em Olinda, nesta sexta-feira (27). Os ingressos já estão à venda, com preços entre R$ 52 (meia balcão) e R$ 164 (inteira plateia especial). Eles estão à venda na bilheteria do teatro (segunda a sábado, das 9h às 17h), lojas Ticketfolia e pelo www.eventim.com.br Em Trânsito é o 13º álbum de Lenine, que foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro e lançado em junho, pela Universal. Em 1º de agosto, ele chegará às lojas nas versões LP e DVD. O trabalho apresenta algumas canções inéditas, como "Leve e Suave", assinada por Lenine; "Intolerância", em parceria com Ivan Santos; "Ogan Erê", feita com Lula Queiroga; e "Bicho Saudade", com seu filho João Cavalcanti.Entre as 10 faixas do disco, três não são inéditas. São elas "Virou areia", "Lá vem a cidade" e "De onde vem a canção", que ganharam novos arranjos e novos significados na sequência escolhida por Lenine no álbum.