Legião Urbana tem duas noites de tributo no Manhattan Café

Há 18 anos impressionando o público com a qualidade técnica do vocalista e dos músicos, a Legião Urbana Cover do Brasil é uma das pioneiras no país e se apresenta no Manhattan Café Theatro, zona sul do Recife, nesta sexta-feira (6) e sábado (7), a partir das 21h. A abertura fica por conta dos Garçons Cantores.





Em 2011, a banda ganhou o prêmio Ousadia & Arte na categoria Especial. Naquele ano, a premiação prestigiou artistas que de alguma forma mantêm viva a imagem do ídolo Renato Russo, e contou com a presença da mãe e a irmã da família Manfredini.



No Manhattan Café, o público será surpreendido com os principais sucessos da banda que deixou um legado de legionários por todo o Brasil. O couvert custa R$ 80. Mais informações e reservas pelo telefone 3325.3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br.

Com um vocalista incrivelmente semelhante ao eterno Renato Russo, que canta e interpreta tal qual fazia o ídolo, a apresentação da banda traz à tona ótimas recordações aos fãs que acompanharam a carreira da banda e contagia até mesmo quem não vivenciou a época, agradando o público de todas as idades.Além do repertório com mais de 70 músicas, escolhidas de acordo com o público, a banda interpreta grandes hits da banda dos meninos de Brasília, Legião Urbana. Entre as mais pedidas estão "Lado B" e algumas da carreira solo de Renato Russo, incluindo as italiano do álbum Equilíbrio Distante.