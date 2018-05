Landau celebra 40 anos em show com convidados

Eduardo Araújo, Zé Geraldo e Roberta Campos, entre outros, participam da apresentação

Autor do hit "Lata Velha", lançado há mais de dez anos, Landau completa 40 anos. A celebração acontece com show em São Paulo, hoje, no bar Brahma. Para a festa, aberta ao público, ele convida ao palco Eduardo Araújo, Graça Cunha, Luiz Carlini, Roberta Campos e Zé Geraldo.



Parcerias são comuns na carreira de Landau. Ao lado de Paulão, do Velhas Virgens, ele gravou "Todas as Gostosas do Mundo". Com Roberta Campos, lançou "O Barquinho". As duas canções deixam claras as suas influências, que vão hard rock e o country gringos à música brasileira.



Landau, que é irmão de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, também já dividiu o microfone com Zeca Baleiro, Eduardo Araújo e Zé Geraldo. Não por acaso, os dois últimos estão na lista de convidados do show de hoje.



No disco "Duetos e Versões Acústicas", de 2013, por exemplo, ele cantou ao lado de, entre outros, Dalvan (da dupla Duduca e Dalvan), Ricardo Gaspa (do Ira!) e Ângelo Máximo.



Bar Brahma

Tel. 2039-1250.

Hoje, 21h

R$ 25