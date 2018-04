Júlio Estrela canta pela primeira vez no Recife

Apontado pela crítica musical como um dos maiores nomes da nova geração de sambistas, o carioca Júlio Estrela vem pela primeira vez ao Recife, como segunda atração da temporada 2018 do projeto Samba de Bamba. Acompanhado por Rafael Mallmith (direção musical e violão 7 cordas), Guto Wirtti (baixo), Dudu Oliveira (sopros) e Edgar Araújo (bateria), ele sobe ao palco do teatro da Caixa Cultural, no Centro, nesta terça-feira (24).





Parte do seleto grupo de artistas tanto do Bar Carioca da Gema quanto do Bar Semente, tradicional casa responsável pela revitalização da Lapa contemporânea, Júlio busca na interpretação o sentido máximo de cada canção através da valorização das palavras, intenções, divisões e melodias. Como compositor, utiliza do fluxo musical instintivo e livre, expondo assuntos com visão realista e equilibrada das relações humanas.



Nascido no Rio de Janeiro em 1886, Júlio Estrela foi naturalmente atraído pelo samba e, aos 14 anos, ganhou um cavaquinho. Autodidata, rapidamente aprendeu a tocar e cantar formando grupos musicais nas escolas onde estudou. Na maior parte do tempo se dedicou à música como uma distração.



Aos 21, recebeu o primeiro convite para fazer parte de uma roda de samba na Tijuca. Sentindo a necessidade de fazer da música o seu ofício, criou em maio de 2009 o Grupo Nó Molhado, que viria a ser, seis meses depois, o vencedor da quarta mostra de novos talentos do Carioca da Gema, entrando então para a equipe musical da casa.



Em 2011, foi convidado para fazer dois shows com Paulão Sete Cordas e o Grupo Pé de Moleque no Carioca da Gema. Em junho de 2013, fez seu primeiro show internacional em Buenos Aires num palco montado na Plaza San Martin para a Jornada Mundial da Juventude. No mesmo ano, começou a fazer parte da roda de samba do bloco Spanta Nenêm. Desde maio de 2017, Júlio Estrela comanda a roda de samba da tradicional Toca da Gambá.



Os ingressos para o show no Recife custam R$ 20 e R$ 10 (meia), à venda no dia do show, a partir das 10h, na bilheteria do teatro. Mais informações pelo telefone 3425-1905.

No repertório, Júlio preparou uma seleção de sambas com cadência que veste com beleza as elegantes melodias de compositores inspirados. Entre os bambas que escolheu estão Jorge Aragão, Vinícius de Moraes, João Nogueira e Gonzaguinha.Além desses compositores consagrados, o artista faz questão de mostrar ao público um pouco de seu trabalho autoral como "Samba Novo Amor", música gravada recentemente no DVD "Geração Semente", lançado em julho de 2017 e que estará no seu primeiro CD com estreia prevista para este ano.