Juliana Ribeiro faz samba com sotaque baiano

A cantora baiana Juliana Ribeiro é a quinta atração do Samba de Bamba - temporada 2018, nesta terça-feira (31), às 20h, no teatro da Caixa Cultural Recife, centro da cidade. Juliana estará acompanhada de banda formada por Marcos Bezerra (violão), André Tiganá (baixo), Dito Gomes (bateria), Franklin (sax e flauta) e Léo Jesus (percussão) para mostrar repertório que engloba três séculos de canção (do 19 ao 21).





Com formação técnica em canto lírico pela UFBA, cursou também a Faculdade de Canto Popular da Unicamp – São Paulo, aperfeiçoando seus conhecimentos na área. Assim revelam-se os 12 anos de carreira da artista indicada ao Troféu Caymmi na categoria Cantora Revelação, que direciona sua trajetória através da pesquisa musical, focada nas manifestações culturais.



Atrás de inovação, Juliana criou o conceito de MCB (Música Cultural Brasileira), quando integrava a banda Zaccatimuana. Participou ainda de outros conjuntos musicais, como A Quadra de Samba, dedicada ao estudo do samba de roda do Recôncavo Baiano, e o Quarteto Lucaia, cujo jazz e improviso davam o tom do trabalho.



Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia), à venda no dia do show, a partir das 10h, na bilheteria do teatro. Mais informações pelo telefone 3425-1905.

A história do samba é contada através de ritmos diversos como lundu, jongo, maxixe, sembas angolanos, batuque e sambas de roda. De musicalidade inquieta e atuante, a artista foi indicada, em 2012, ao 23° Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Álbum com seu CD "Amarelo".A carreira solo foi iniciada em 2007. Cantora, compositora, historiadora, mestre em Cultura e Sociedade, Juliana canta as matrizes do samba através da própria música. Elogiada pela crítica especializada, faz da arte um veículo de divulgação da sua pesquisa como historiadora e mestre, desnudando as origens do samba.