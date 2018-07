Jota Quest se apresenta no CCBB

TORCIDA BRASIL

CCBB BrasíliaDomingo(15), das 10h às 21hIngressos R$ 50 ( www.ingressocerto.com

O "Torcida Brasil", é um projeto que pretende ajudar os brasilienses a se animarem para a copa, apesar do Brasil não ter se classificado para a final, com ações especiais como shows, roda de samba, blocos de carnaval e claro, transmissão do jogo.O evento está circulando entre as capitais, a primeira fase da competição foi exibida no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, estão sendo realizados eventos em São Paulo, no Expo Barra Funda e agora o evento desembarca em Brasília, para exibir a final no CCBB.A programação inclui atrações especiais para quem for curtir o "Torcida Brasil". Além de oferecer a transmissão dos jogos num telão e um esquenta com o Bloco de carnaval "Suvaco da Asa e Orquestra Popular marafreboi", o público vai poder curtir ainda uma roda de samba com o grupo "7 na Roda" (antigo grupo "Adora Roda"). Haverá ainda DJ. E o grupo Jota Quest pretende colocar todos para dançar com seus maiores sucessos, como "Dores do Mundo" e "Do Seu Lado".