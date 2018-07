Jota Quest se apresenta em agosto no Teatro Guararapes

Com 22 anos de sucesso e muita história pra contar, a banda Jota Quest se apresenta no dia 24 de agosto no Teatro Guararapes, em Olinda, seu novo e aclamado espetáculo "Acústico Jota Quest – Músicas Para Cantar Junto".

O novo show é baseado no CD/DVD "Acústico Jota Quest", que acaba de receber o "Disco de Ouro". Gravado "ao vivo" em São Paulo, com produção musical do lendário Liminha, e as participações especiais de Milton Nascimento e Marcelo Falcão (O Rappa), o "Acústico" é a primeira experiência "desplugada" da carreira do grupo mineiro.