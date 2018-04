Josyara apresenta 'Uni Versos' no Sesc Pinheiros

Cantora é influenciada por Gal Costa, Cátia de França e Caetano Veloso

Em uma nova fase de sua carreira, Josyara, antes conhecida como Josy Lélis, se apresenta nesta quarta-feira (25), às 20h30, no Auditório do Sesc Pinheiros. Na ocasião, a cantora mostra os temas de "Uni Verso", seu primeiro trabalho solo, lançado em 2012.



Influenciada por artistas como Gal Costa, Chico César, Caetano Veloso e Belchior, a cantora vive momento que teve pontapé inicial na mudança do nome artístico Josy Lélis. Agora com seu primeiro nome Josyara, ela busca reforçar ainda mais suas raízes ribeirinhas.

"Ara", em tupi-guarani, é um sufixo utilizado para nomear as aves, mas também pode significar nascer, nuvem, hora ou tempo. Numa relação direta com esse novo ciclo que se inicia, Josyara está trabalhando em um novo disco, onde pretende explorar novas ideias e sonoridades. A primeira música de sua nova fase, "Perdição", foi lançada no ano passado. Já o disco cheio ainda não tem data de lançamento.



Sesc Pinheiros

Tel. (11) 3095-9400

Quarta-feira (24), 20h30

R$ 25