José Lewgoy é homenageado no CCBB

Entre os dias 18 de abril e 7 de maio, o Centro Cultural Banco do Brasil promove a Mostra José Lewgoy, que homenageia o ator gaúcho José Lewgoy (1920-2003). O evento tem exibição de 22 longas nacionais e estrangeiros, em ordem cronológica, dos mais de 50 anos de carreira do brasileiro.



Lewgoy chegou a atuar em mais de 100 filmes e 30 novelas. Graças à sua extensa carreira, ele participou de grandes movimentos do cinema brasileiro, das chanchadas da Atlântida, na década de 1950, ao Cinema Novo em "Terra em Transe" (1967, de Glauber Rocha), passando pelas pornochanchadas e o cinema marginal. Também esteve em várias produções estrangeiras filmadas no Brasil e na retomada do cinema nacional, na década de 1990.



Além de ter atuado em um dos trabalhos mais conceituados de Glauber Rocha, Lewgoy trabalhou ao lado de outros grandes cineastas nacionais, como Júlio Bressane, Hector Babenco, Walter Lima Jr., Carlos Manga, e até diretores estrangeiros, como Werner Herzog, Paul Mazursky e Stanley Donen.





Confira a lista completa dos filmes que serão exibidos:



- "Quando a noite acaba (ou Perdida pela paixão)" (Dir. Fernando de Barros, 1950, P&B, 78’)- "Carnaval do fogo"(Dir. Watson Macedo, 1949, P&B, 90’)- "Aviso aos navegantes" (Dir. Watson Macedo, 1950, P&B, 113’)- "Amei um bicheiro" (Dir. Jorge Ileli e Paulo Wanderley, 1952, P&B, 80’)- "Carnaval Atlântida" (Dir. José Carlos Burle, 1952, P&B, 92’)- "Matar ou correr" (Dir. Carlos Manga, 1954, P&B, 100’)- "S.O.S Noronha" (Dir. George Rouquier, 1957, Colorido, 94’, França)- "Les fanatiques" (Dir. Alex Joffé, 1957, P&B, 90’, França)- "Terra em transe" (Dir. Glauber Rocha, 1966, P&B, 105’)- "Roberto Carlos em ritmo de aventura" (Dir. Roberto Farias, 1968, Colorido, 98’)- "Tarzan e o menino da selva" (Dir. Robert Gordon, 1968, Colorido, 99’)- "Quando o carnaval chegar" (Dir. Carlos Diegues, 1972, Colorido, 90’)- "O Ibrahim do subúrbio" (Dir. Astolfo Araújo e Cecil Thiré, 1976, Colorido, 90’)- "República dos assassinos" (Dir. Miguel Faria Jr., 1979, Colorido, 100’)- "O Gigante da América" (Dir. Julio Bressane, 1978, Colorido, 88’)- "Tabu" (Dir. Júlio Bressane, 1982, Colorido, 85’)- "Engraçadinha" (Dir. Haroldo Marinho Barbosa, 1981, Colorido, 106’)- "Fitzcarraldo" (Dir. Werner Herzog, 1982, Colorido, 158’, Peru/Alemanha)- "Cobra verde" Dir. Werner Herzog, 1987, Colorido, 111’, Alemanha)- "O Judeu" (Dir. Jom Tob Azulay, 1994, Colorido, 91’)- "A hora mágica" (Dir. Guilherme de Almeida Prado, 1998, Colorido, 120’)- "Eu, eu, eu, José Lewgoy" (Dir. Cláudio Kahns, 2011, Colorido, 96’)

CCBB

Tel (11) 3113-3651

18 de abril a 7 de maio

Programação completa no site: bb.com.br/cultura

Grátis