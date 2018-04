Jorge Drexler traz o álbum 'Salvavidas de Hielo' ao Rio

Ele contou ainda que este trabalho foi o que mais dedicou tempo na vida. Parou suas turnês durante um ano inteiro, apenas para escrever as canções do disco, em Madrid.



O resultado são canções interessantes, como "Silencio", que tem a pausa como elemento poético e é inspirada na poesia brasileira dos anos 1960 e 1970, e"Pongamos que Hablo de Martínez", que narra um acontecimento real da vida de Drexler, em que Joaqín Sabina o convenceu a ir à Espanha e dedicar-se à música. "Na época, eu trabalhava como médico, e a música era minha paixão, mas eu não ganhava a vida com isso", conta ele, ao que completa: "Eu tinha uma dívida com ele. [A canção] é um agradecimento público."



Na ocasião da entrevista, ele já deu sinais de que viria ao Brasil em abril, garantido que "tentaria ir a todas cidades onde já esteve e a algumas novas". A turnê, que começou em Fortaleza, no último domingo, ainda passa, além do Rio, por São Paulo,de sexta a domingo, com todas as noites já com ingressos esgotados; Salvador, dia 17; Florianópolis, dia 19; Curitiba, dia 20; e Porto Alegre, dia 21.



A turnê longa pelo Brasil se justifica pela relação de proximidade que Drexler tem com a cultura do país. "Tenho muita influência da música brasileira. Falo português sem ter tido nunca aula. É orgânico, natural", contou.



THEATRO MUNICIPAL

Praça Marechal Floriano, s/nº, Cinelândia.

Telefone: (21) 2332-9191.

Quinta (12), às 20h30.

De R$ 30 a R$ 220.

