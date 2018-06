Jorge Ben Jor e Clube do Balanço tocam no Espaço das Américas

Com show da turnê Salve Simpatia, Ben Jor apresenta seus sucessos neste sábado (23)

Com a turnê Salve Simpatia, Jorge Ben Jor chega ao Espaço das Américas neste sábado (23), na companhia do Clube do Balanço.



Citado como o rei do samba rock, Jorge Ben mudou a história da música brasileira em 1963, quando lançou "Samba Esquema Novo", com uma sonoridade que fugia de tudo que estava sendo feito no Brasil na época. Ben Jor acabara de revolucionar a música brasileira por meio de um estilo único, que colocava em comunhão as raízes brasileiras e africanas através de poemas tocantes, repletos de misticismo e energia. Seu talento fez com que ele participasse de dois dos programas musicais mais famosos da época: "O Fino da Bossa", comandado por Elis Regina e Jair Rodrigues; e "Jovem Guarda", de Roberto e Erasmo Carlos.

Responsável pelo show de abertura, o Clube do Balanço chega com um setlist que reúne seus maiores sucessos da carreira. A banda, que originalmente foi criada apenas para animar uma festa, está hoje no seu quarto disco e coleciona memoráveis clássicos. "Vício Perfeito", "Samba e Arroz", "Saudades da Preta" são alguns dos hits inclusos no repertório.

O Clube do Balanço foi criado inicialmente para fazer um baile como os que aconteciam na periferia de São Paulo nos anos 1970. A diferença era que, em vez de ter um DJ tocando vinis com clássicos do samba rock, haveria uma banda tocando ao vivo estas músicas. A aceitação do público foi tão boa que a brincadeira não parou mais. Desde então, o grupo lançou quatro discos. O mais recente é "Menina da Janela".





ESPAÇO DAS AMÉRICAS

Tel.: (11) 3864-5566

Sábado (23), 20h30

R$ 140 a R$ 220