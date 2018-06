Stanley Jordan Trio se apresenta em São Paulo

Depois de se apresentar na 10º edição do Bourbon Festival Paraty, Stanley Jordan toca nesta quinta-feira (14), no Bourbon Street, em São Paulo.

Em nova fase no Brasil, o guitarrista fez seguidas turnês com uma banda formada por músicos brasileiros consagrados. Com Ivan "Mamão" Conti (bateria), integrante do lendário grupo Azymuth, e Dudu Lima no baixo, Stanley alcançou um entrosamento e uma química mágica com o trio. Interpretando clássicos da música brasileira, standards de jazz e músicas próprias de Stanley, como

"Round Midnight", "Song For My Father", "A Place in Space", e muitas outras.





BOURBON STREET

Tel.: (11) 4003-1212

Quinta-feira (14), 22h30

R$ 95 a R$ 150