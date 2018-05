Johnny Hooker leva seu 'Coração' de novo ao Circo Voador

O cantor Johnny Hooker, responsável pelo sucesso "Flutua", gravada em parceria com Liniker e cujo clipe ganhou prêmio no MTV Miaw, traz a turnê de seu mais recente disco, "Coração", mais uma vez ao palco do Circo Voador, na Lapa, onde já tocou com ingressos esgotados, na ocasião do lançamento do CD. Desta vez, nesta sexta (25), às 22h, a apresentação do músico conta com a participação especial de MC Carol.

Rua dos Arcos, s/nº, Lapa.Telefone: (21) 2533-0354.Sexta (25), às 22h.R$ 60.