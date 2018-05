João Saldanha e Paula Aguas estão juntos em 'Tal do Caminho'

Misto de dança, performance e artes visuais, espetáculo faz sua segunda temporada no Teatro Poeirinha a partir desta quinta (3)

Misto de dança, performance e artes visuais, o espetáculo "Tal do Caminho", encenação de João Saldanha, com interpretação de Paula Aguas, estreia nesta quinta (3), no Teatro Poeirinha, em Botafogo. Em sua segunda temporada, o trabalho foi atualizado conforme vivência adquirida no tempo de parceria entre a dupla.



O espetáculo é um solo que a artista traça o sentido da moradia, seus percursos e formas de aconchego, em que a construção determina um universo feminino demarcado pelas dúvidas e certezas da maternidad. É um trabalho que expressa o caminho solitário do indivíduo em busca de comunicação.



"Queria um trabalho que eu me deixasse ver, vulnerável, limpa, despida de qualquer proteção ou máscara. Um diálogo que falasse de integridade, disponibilidade e afeto. Fomos juntos encontrando esses lugares, texturas, desejos e expressões. [É] uma dança que acolhe e se deixa ver nos passos delicados e arriscados, assim como a vida", avalia Paula Aguas.



TEATRO POEIRINHA

Rua São João Batista, 104, Botafogo.

Telefone: (21) 2537-8053.

Estreia quinta (3). Até 27/5.

Quinta a sábado, às 20h. Domingos, às 19h.

R$ 40.